Foden fez-lhe um 'like' e acabou em apuros

Foi um dos temas mais falados no verão em Inglaterra e agora sabe-se o que provocou a intensa discussão entre Phil Foden e a sua namorada quando estes estavam de férias em Corfú. Segundo o 'The Sun', tudo terá sido provocado por um 'inocente' gosto do criativo do Manchester City a uma foto de Holly Burns, uma hospedeira de bordo que se destaca nas redes sociais pelas suas fotos onde esbanja sensualidade.