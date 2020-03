Se tal como vários milhares de fãs aderiu à semana gratuita do Football Manager , saiba queestá aqui para o ajudar a tomar as melhores decisões. Depois de ontem termos mostrado uma lista dos potenciais desafios , agora relembramos a lista dos melhores jogadores da Liga NOS, numa parceria com o portal 'FM Portugal' . De notar que os jogadores aqui listados referem-se à base de dados inicial.