'Forbes' revela lista dos desportistas mais bem pagos do Mundo e há um novo líder

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A revista 'Forbes' revelou esta quinta-feira a lista dos 10 desportistas mais bem pagos do Mundo. São valores brutos (antes de impostos) e incluem rendimentos alcançados com a prática desportiva, em publicidade e em outros negócios. Connor McGregor, que liderava este 'ranking' em 2021, saiu do top 10, que assim tem um novo líder. (Fotos Reuters e EPA)