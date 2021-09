Fórmula 1: Aston Martin em 'modo James Bond' no GP de Itália

A Aston Martin apresenta-se em Monza para o Grande Prémio de Itália com uma ação de promoção ao novo filme de James Bond (007 - Sem Tempo Para Morrer), que está prestes a estrear nos cinemas. Na parte frontal dos dois AMR21, pilotados por Sebastian Vettel e Lance Stroll, o código do famoso agente secreto substitui o símbolo da equipa britânica e surge também no paddock e na garagem. A equipa também irá realizar várias ações de promoção com os pilotos ao longo do fim de semana. [Imagens: Twitter Aston Martin]