Fórmula 1: O 'novo look' da Red Bull para o GP da Turquia

A escuderia austríaca Red Bull divulgou esta quinta-feira a nova imagem do monolugar que será utilizado exclusivamente no GP da Turquia, que se vai disputar este fim-de-semana. O 'novo look' do carro é uma forma da equipa fazer um tributo à Honda, empresa japonesa responsável pelos motores utilizados pela escuderia. A Honda anunciou esta semana que deixará a Fórmula 1 no final da época, enquanto fornecedora de motores, porém vai manter-se ligada à Red Bull noutros projetos e ajudará a equipa austríaca a desenvolver uma nova unidade de energia [Créditos: Twitter/RedBullRacingHonda, Twitter/F1]