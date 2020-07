Fórmula 1: Red Bull em mais uma prova relâmpago dos... mecânicos

A temporada da Red Bull Racing não começou da melhor maneira com resultados aquém do esperado por parte de Max Verstappen e Akexsander Albon. Contudo, fora da pista, a formação austríca tem dominado. Depois de terem arrasado no 'pit stop ', a equipa de mecânicos voltou a dar que falar este domingo no GP Hungria. Verstappen despistou-se a 22 minutos do início da corrida, danificando a parte dianteira do seu monolugar. A reparação demorou uns inesperados 15 minutos, que permitiu ao holandês partir da 7.ª posição, como esperado [Fotos Twitter]