Fórmula 1 revela 'ratings' dos pilotos para o videojogo deste ano e gera polémica

A versão 2021 do videojogo da Fórmula 1 é oficialmente lançada na próxima semana e a Codemasters, responsável pelo desenvolvimento do jogo, já revelou os ratings para os 20 pilotos que integram o 'grid' na atual temporada. A 'nota' final de cada piloto resulta essencialmente de quatro fatores (experiência, habilidade, reflexos e ritmo) e algumas delas estão a gerar polémica. Concorda com as avaliações? [Imagens: Twitter F1]