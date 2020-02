A Juventude Leonina convocou para hoje às 16 horas, em frente ao Edifício Multidesportivo, em Alvalade, um protesto "pelo futuro do Sporting", devido a uma conjuntura que classifica de "aberrante, assustadora e vergonhosa". "Já não há mais espaço para amadores no nosso Sporting CP", pode ler-se no texto que acompanha a convocatória da manifestação, na página oficial da Juventude Leonina no Facebook. Além da Juve Leo, o Directivo Ultras XXI estará oficialmente representado na iniciativa. Há pouco, junto ao Pavilhão João Rocha, no local de concentração das claques, foi possível ver polícia de intervenção com shotguns, tendo retirado pouco depois