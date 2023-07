Foto da família de Zidane nas férias impressiona seguidores: «Parece um catálogo de abdominais»

Luca Zidane, um dos quatro filhos do antigo craque francês, partilhou uma foto da família na praia, durante as férias, que impressionou os seus seguidores pela forma física apresentada por toda a família. Da mãe, Véroni Fernández, ao pai, Zinedine, todos têm trabalhado muito (e bem) no ginásio... Um seguidor do jovem diz mesmo nos comentários que a foto "parece um catálogo de abdominais".