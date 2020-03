A Juventus comunicou na quarta-feira que Daniele Rugani foi diagnosticado com coronavíru s. De acordo com o comunicado da formação de Turim, foram já ativados todos os procedimentos de isolamento requeridos por lei, tanto em relação ao defesa como a quem esteve em contacto consigo. A equipa está de quarentena, Cristiano Ronaldo continua na Madeira , o Inter, adversário da última jornada, também está de quarentena . Ora, Rugani não saiu do banco de suplentes nesse encontro e no final do jogo o defesa agora infetado publicou nas redes sociais uma fotografia da confraternização no balneário: o central está do lado direito da foto