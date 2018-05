Foto romântica de Ronaldo e Georgina revela outras mensagens

Paz e amor, as palavras escolhidas por Cristiano Ronaldo para legendar a fotografia romântica que publicou ao lado de Georgina Rodríguez nas redes sociais. Mas nesta imagem há outras mensagens e na parede da casa do internacional português podemos ler também "valor e harmonia". Uma mensagem publicada no mesmo dia em que se voltou a falar do caso fiscal do jogador em Espanha. Segundo o 'El Mundo', Ronaldo estará disposto a pagar 14 milhões de euros e a declarar-se culpado.