Fotografias, autógrafos e Ronaldo... só em camisola: Juventus já iniciou os trabalhos de pré-época

A Juventus deu início aos trabalhos de pré-época esta quarta-feira e os adeptos não deixaram de marcar presença junto ao centro de treinos do clube. Um deles até levou uma camisola de Cristiano Ronaldo que ainda não se juntou ao grupo de trabalho, por estar a gozar férias depois do Euro'2020. Os fãs não conseguiram ver o craque português, mas não faltaram fotografias e autógrafos dos outros jogadores, com Dybala a ser dos mais procurados [Imagens: Reuters]