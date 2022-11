'Four Four Two' escolheu os 100 melhores do Mundo: há 9 portugueses na lista

A um dia do arranque do Mundial'2022, a Four Four Two arriscou e apresentou a lista daqueles que são, no seu entender, os 100 melhores jogadores do Mundo neste momento. Grande parte dos elementos estão no Qatar (curiosamente o líder da lista não está...) e Portugal é responsável por 9% dos escolhidos. Ou seja, nove jogadores entram nos 100 melhores para a revista britânica. Conheça-os nas fotos acima.