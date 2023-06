FPF anunciou o onze do ano da Liga 3: conheça todos os nomes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A FPF divulgou este sábado o melhor onze da Liga 3 na época 2022/23, naquela que foi a 2.ª edição da prova. Após os votos dos capitães de todas as equipa que participaram na competição, o promovido Belenenses e o Länk Vilaverdense - a disputar o playoff e com hipóteses de subir - estão representados por 3 jogadores. O campeão U. Leiria tem dois atletas nesta equipa, tal como o Felgueiras. O V. Setúbal, que foi despromovido ao Campeonato de Portugal, tem 1 jogador no onze ideal.