FPF e clubes da Liga 3 solidários: árbitros e jogadores entram em campo com prendas para crianças

Está em marcha a campanha solidária 'Puro Natal', promovida pela FPF e pelos clubes da Liga 3, que visa a recolha e entrega de presentes a instituições de crianças carenciadas de norte a sul do país. Nos duelos da jornada do fim de semana, os 22 jogadores que atuam de início e os quatro elementos da equipa de arbitragem entram no relvado com um dos 600 presentes disponibilizados pela FPF na mão. Refira-se que os 24 clubes das duas séries foram também desafiados a contribuírem e convidarem os respetivos adeptos a participar na campanha. A iniciativa arrancou ontem, prolongou-se nos duelos deste sábado e termina domingo. Os presentes serão entregues durante a próxima semana. [Imagens: Facebook Liga 3]