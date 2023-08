FPF entregou prémios individuais das finais dos playoffs de futsal da época passada

A FPF entregou esta quarta-feira os prémios individuais relativos às finais dos playoffs das ligas masculina e feminina da época passada, conquistadas por Sporting e Benfica, respetivamente. Veja nesta galeria todos os galardoados. Nuno Gonçalves, gestor de patrocínio do Placard, empresa que patrocina os dois campeonatos, entregou presencialmente as distinções a 5 dos 6 vencedores - Guitta, antigo guarda-redes do Sporting, está agora no Ukhta (Rússia) e irá receber o prémio em data a definir.