Franck Ribéry despede-se em lágrimas dos adeptos um dia depois de anunciar o fim da carreira

Um dia depois de anunciar o final da carreira, aos 39 anos, Franck Ribéry entrou este sábado no estádio Arechi, devidamente equipado com as cores da Salernitana, a sua última equipa, e foi ovacionado pelo público da casa antes do jogo com o Spezia, para o campeonato italiano. O francês, que se viu forçado a pendurar as chuteiras devido às recorrentes lesões nos joelhos, chorou quando o público gritou repetidamente o seu nome.