Frederico Varandas mostra treino de jogadores do Sporting

"Não interessa como, nem onde. Vamos estar prontos Sporting acima de tudo", pode ler-se na legenda da imagem que Frederico Varandas, médico do Sporting, publicou esta sexta-feira nas redes sociais e onde se vê João Palhinha, Bruno Fernandes e Podence a treinar. Depois das agressões de que foram alvo na passada terça-feira, em Alcochete, a equipa de Jorge Jesus ainda não voltou ao relvado. Desde então, os jogadores têm trabalhado de forma individualizada em vários pontos do país. O Sporting vai treinar amanhã no Estádio do Jamor, palco da final da Taça de Portugal, que disputa domingo com o Aves.