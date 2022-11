Frederico Varandas na inauguração de sala de estudo 'Aprender +' no âmbito das Unidades de Apoio de Alto Rendimento na Escola

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, teve a companhia do Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, e de Tomaz Morais, diretor do futebol de formação, na inauguração da sala de estudo 'Aprender +', na Escola Secundária "Arco-Íris' da Portela, espaço criado no âmbito das Unidades de Apoio de Alto Rendimento na Escola (UAARE). Para Tomaz Morais, o "projecto das UAARE é crucial para o Sporting". "Permite-nos conciliar de uma forma muito simples a carreira dual, entre a escola e o desporto de alto rendimento", realçou. Já o governante apontou ao facto de o "Sporting ter uma força desportiva imensa". "Estas unidades foram criadas a pensar nos atletas, para que possam ter apoio académico para conciliar a carreira dual. Mas claro que para eles aqui chegarem têm de ter o apoio dos clubes, e neste caso o Sporting contribui esmagadoramente para esta unidade, como também para a de Alcochete e outras", disse, citado pelo site dos leões. [Fotos: Sporting]