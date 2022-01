Free Now Challenge animou a tarde em Leiria na Fan Zone da Allianz Cup

Foi colocada à prova a pontaria de várias figuras conhecidas do futebol, e não só, numa tarde animada no Miniestádio da Fan Zone da final four da Allianz Cup, em Leiria. Tiago Paiva foi o apresentador deste Free Now Challenge que teve a participação de Mia Rose, Liliana Filipa, Hélder Tavares e Movemind, bem como dos embaixadores da Liga Portugal Jorge Andrade, Nélson Pereira e Chaínho. A iniciativa terminou com um prémio de 817€ entregue à WWF.