Fundação Sporting doa material para combate ao coronavírus

A Fundação Sporting, em parceria com os Núcleos do Sporting Clube de Portugal de Alcobaça e Nazaré e com os veteranos do Ginásio Clube de Alcobaça e da Câmara Municipal da Nazaré, ofereceram ao Hospital de Alcobaça, à Confraria de Nossa Senhora da Nazaré e ao Centro de Saúde de Alcobaça produtos para o combate ao coronavírus: 500 frascos de gel, 25 garrafões de 5 litros de gel, 50 viseiras e 500 máscaras.