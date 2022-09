Depois da homenagem por parte dos adeptos portistas, Paulo Futre foi alvo de uma enorme evação momentos antes do início da partida entre Atlético Madrid e FC Porto para a fase de grupos da Champions. O ex-internacional português ficou emocionado assim que ouviu o seu nome ser entoado por todo o estádio Metropolitano. [Imagens: Reuters e Action Images]

Futre emocionado com homenagem recebida minutos antes do início do Atlético-FC Porto