Gabriel Barbosa, o 'homem golo' do Flamengo, treinado por Jorge Jesus, foi visto na última madrugada a sair da Sapucaí - sambódromo do Rio de Janeiro - com Bruna Griphao, atriz com quem já tinha estado no Rock in Rio. Segundo a imprensa brasileira, Bruna já negou a existência de um "romance" entre ambos. (Fotos Instagram)