Gabriel Jesus deu-lhe um 'chega para lá' por um só motivo

Choque e horror na relação entre Gabriel Jesus e Fernanda Queiroz. Poucos meses depois de ter confirmado o namoro, com a modelo brasileira a mudar-se para sua casa, o avançado do Manchester City decidiu pôr um ponto final na história. "Gabriel Jesus disse que quer concentrar-se na sua carreira", explicou uma fonte ao diário britânico 'The Sun'. A decisão foi radical, já que o jogador eliminou das redes sociais todas as fotografias com Fernanda Queiroz.