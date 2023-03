Garnacho fuma? Jogador do Man. United ter-se-á descuidado a publicar uma foto

Na época de afirmação, Alejandro Garnacho viu os progressos travados por uma lesão no tornozelo. Por isso, o ala do Manchester United não conseguiu dar o contributo à equipa ante o Fulham, na vitória (3-1) para a Taça de Inglaterra. Foi através das redes sociais que se mostrou a apoiar os red devils mas um descuido poderá ter sido 'fatal'. Tudo porque, de acordo com imagens que circulam nas redes sociais, o jogador argentino terá fotografado um vaporizador no sofá. Publicou, inicialmente, uma foto sem edição, com o objeto verde à mostra. Depois, apagou a publicação no Instagram e voltou a alojar a imagem com uma pequena alteração.