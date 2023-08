No mundo há cinco Pagani Zonda 760 LH. Um deles, que chegou a ser detido por Lewis Hamilton , está no estado que pode ver nas imagens acima, depois do seu novo dono, o bilionário Mark Radcliffe ter sofrido um acidente num túnel em Conwy, no norte do País de Gales.



O acidente não provocou qualquer ferimento no bilionário de 44 anos, mas terá certamente doído bastante na 'alma', já que este mega carro custou-lhe há um ano cerca de 10 milhões de euros. E, repetimos, só há cinco no mundo...



O Zonda 760 LH, refira-se, pode chegar aos 350 km/h e vai dos 0 aos 100 km/h em 2.6 segundos.



(fotos: @ethang.supercarphotographer)