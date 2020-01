A oficialização da transferência de Gedson Fernandes do Benfica para o Tottenham está por horas e o internacional português teve até oportunidade para 'estudar' a sua nova equipa ao vivo a 22 de dezembro. O pai do médio, Edeson, publicou nas redes sociais uma fotografia nas bancadas do estádio do Tottenham a assistir, com o filho, ao dérbi londrino com o Chelsea. Recorde-se que os pais do jovem jogador, de 21 anos, moram na capital inglesa [Fotos Facebook]