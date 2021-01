Varas, secadores e até baldes de água quente: foi assim que se (tentou) combater o gelo em Guimarães

O encontro entre V. Guimarães e Farense foi adiado para domingo devido às condições do relvado do Dom Afonso Henrique, nomeadmaente por causa da camada de gelo que se formou. Para tentar impedir essa situação, os funcionários e até apanha-bolas do clube minhoto trabalharam em contrarrelógio... mas de pouco valeu! (Fotos: Luís Vieira / Movephoto)