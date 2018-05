Georgina mostra-se diferente e não é só no rosto

Georgina Rodríguez publicou esta sexta-feira uma fotografia sua no Instagram em que aparece um pouco diferente. Não dá para perceber se houve alguma 'mexida' estética, se é efeito da maquilhagem ou apenas um filtro de edição de imagem. Certo é que as diferenças são notórias e não são só no rosto da namorada de Cristiano Ronaldo, como alguns seguidores salientaram em comentários que insinuam um aumento do peito.