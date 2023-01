Georgina Rodríguez dá nas vistas em gala na Arábia Saudita e divide opiniões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Se Cristiano Ronaldo já dá nas vistas dentro das quatro linhas na Arábia Saudita, Georgina Rodríguez faz o mesmo... fora delas. A namorada do internacional português foi o centro das atenções este fim de semana na cerimónia dos Joy Awards e, na partilha das fotos nas redes sociais, não deixou de lado um agradecimento... e uma declaração: "amo-te Arábia Saudita". Facto é que a publicação já soma dezenas e dezenas de comentários entre os elogios e as críticas ao uso do lenço qual hijab [Fotos Instagram Georgina Rodríguez]