Georgina vestiu-se a rigor e foi visitar a box da Ferrari no Monaco com Cristianinho

Georgina Rodríguez aproveitou a passagem da Fórmula 1 pelo Mónaco e foi visitar a box de Carlos Sainz na Ferrari, juntamente com Cristianinho, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo que, pelo que a tia Kátia Aveiro escreveu num comentário, é fã do desporto automóvel. Foram ambos equipados a rigor e, depois, a namorada do craque português partilhou fotos, sempre com a camisola da Ferrari, a bordo de uma embarcação.