«Giannis, a tua camisola está pronta»: Al Hilal 'anuncia' contratação de Antetokounmpo

Your jersey is ready @Giannis_An34



Welcome “GIANNIS” to our family ??#AlHilal pic.twitter.com/wD7tIcLiWM — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 16, 2023

Em finais de julho, quando na imprensa internacional circulou a informação de que o Al Hilal estaria disposto a pagar um salário anual de 700 milhões de euros a Kylian Mbappé, Giannis Antetokounmpo foi um dos que, nas redes sociais, se mostraram intrigados e até brincaram com a situação. Na altura, o basquetebolista grego 'ofereceu-se' ao clube saudita , com uma mensagem no Twitter com as frases "Podes levar-me, Al Hilal. Sou parecido com o Kylian Mbappé".Algumas semanas depois, talvez para aproveitar o 'embalo' da contratação de Neymar, o Al Hilal respondeu. Na mesma rede social - que agora se chama X -, o emblema saudita partilhou quatro fotos com uma camisola da equipa com o nome do grego e a mensagem "A tua camisola está pronta @Giannis_An34. Bem-vindo à nossa família".Em resposta, Giannis partilhou uma foto ao lado de Neymar, com a legenda "a melhor dupla da liga saudita".