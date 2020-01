Depois de um casamento de 10 anos e um divórcio polémico (mulher ter-se-á envolvido com um concorrente de um programa telivisivo) e caro (40 milhões de libras) em 2017, Ryan Giggs reencontrou o amor ao lado de Helen Stelling Holt, relações públicas e adepta do United 15 anos mais jovem. Terça-feira estiveram, pela primeira vez juntos em Old Trafford, a assistir o Manchester United-Manchester City (1-3 ), jogo em que Bernardo Silva esteve em grande