Gil Vicente em destaque entre as equipas da Europa com mais golos marcados em casa esta temporada

A 'Sportingpedia' divulgou esta sexta-feira um estudo onde revela que o Gil Vicente é a 7.ª equipa das principais 10 ligas europeias com mais golos marcados em casa esta temporada, com uma média de 3,5. O ranking é liderado pelo Aston Villa, com uns 'avassaladores' 4,25. (Imagens: Reuters, Carlos Gonçalves, Luís Vieira/Movephoto, Twitter/Adana Demirspor)