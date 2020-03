Gisele Bündchen: «O que está a acontecer é um lembrete de que estamos todos conectados»

"O que está a acontecer no Mundo hoje é um lembrete de que todos estamos conectados e o que escolhemos fazer afetará todos nós. Neste momento de crise, precisamos entender a importância do distanciamento social para nos protegermos e não adoecermos juntos, mas sim ficarmos todos bem", assim começa Gisele Bündchen um longo texto em que alerta para os protocolos e precauções recomendados pelas autoridades. A antiga top-model brasileira alerta ainda para "não deixar o medo e a ansiedade" consumir as mentes. "Temos de tentar nos manter calmos, positivos e continuar a apoiando uns aos outros."