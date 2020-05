Golfista esteve quase a abrir conta em portal para adultos

Paige Spiranac safou-se este domingo de uma situação incómoda quando assistia ao The Match: Champions for Charity, para angariar fundos para o combate à Covid-19. Na liça estavam Tiger Woods e Phil Mickelson, e os quarterbacks Tom Brady e Peyton Manning. A golfista explicou nas redes sociais que estava quase a prometer no Twitter que abriria uma conta no portal para adultos Only Fans se Brady fizesse o par num dos buracos. "Ainda bem que não o fiz", porque o jogador dos Tampa Bay Buccaneers conseguiu o feito.