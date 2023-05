Golo de Osimhen provocou explosão de alegria nas ruas de Nápoles

A precisar de apenas um ponto na visita à Udinese para festejar o título de campeão 33 anos depois, o Nápoles começou da pior forma possível o encontro (sofrendo um golo logo ao minuto 13). Mas no arranque da segunda parte da partida, o goleador-mor Osimhen restabeleceu a igualdade e levou as ruas de Nápoles à loucura. Eis algumas das melhores imagens dos festejos dos adeptos napolitanos após o golo do avançado nigeriano, que pode confirmar já esta noite, a cinco rondas para o final do campeonato, o scudetto. [Imagens: Reuters e Action Images]