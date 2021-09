Golo decisivo, camisola a voar e loucura em Old Trafford: (mais uma) noite histórica de Cristiano Ronaldo

Foi mais uma noite histórica para Cristiano Ronaldo. Frente ao Villarreal, o português deixou Iker Casillas para trás e tornou-se no jogador com mais partidas realizadas (178) na Liga dos Campeões . Mas fez mais. Marcou aos 90'+5 o golo que deu ao Manchester United a vitória ( 2-1 ) diante do Villarreal, levando as bancadas de Old Trafford - e os colegas de equipa - à loucura. [Imagens: Lusa/EPA e Reuters]