Golos na final four da Allianz Cup dão 16 toneladas de alimentos a Banco Alimentar Contra a Fome

A Fundação do Futebol e a Allianz, patrocinadora oficial da Allianz Cup, doaram um total de 16 toneladas de alimentos para o Banco Alimentar Contra a Fome de Leiria, cidade que recebeu este ano a final four da prova. No total, foram marcados 8 golos nos três últimos jogos da competição, com cada uma das entidades a doar uma tonelada por cada um dos remates certeiros. [Fotografias: Liga Portugal]