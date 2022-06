«Gosto que digam que sou a futebolista mais bela»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Ana Maria Markovic, jogadora do Grasshopper Club Zurich Frauen, que joga campeonato suíço, confessou numa entrevista ao '20min', na Alemanha, gosta dos artigos onde dizem que é "a futebolista mais bela, ou uma das mais belas". "Gosto de saber que sou bonita". Mas há outros que não aprecia. "Quando me descrevem como 'a futebolista mais sexy' ou a 'bomba loira', disso não gosto. Acho que tem de se ter cuidado com o que se diz das pessoas."