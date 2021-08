GP da Bélgica: Verstappen, George Russell e Hamilton no pódio que ficará na história da F1

Max Verstappen, George Russell e Lewis Hamilton. Os três nomes que este domingo subiram ao pódio do Grande Prémio da Bélgica em Fórmula 1 e que ficará certamente na história do automobilismo, depois de a prova, a 12.ª do calendário, ter terminado ao final de três voltas apenas devido à chuva torrencial que se fez sentir hoje no circuito de Spa-Francorchamps.