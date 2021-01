Ao minuto 27 do jogo entre o Alverca e a União de Almeirim, da Serie F do Campeonato de Portugal, este domingo, Alex Apolinário caiu inanimado no centro do terreno. O jogador do Alverca, de 24 anos, foi assistido em pleno relvado durante largos minutos e transferido para o hospital de ambulância. A partida não foi retomada. Ainda não são conhecidas mais informações sobre o estado do jogador.