Grealish revela os dois grandes objetivos do Manchester City para esta época através... do 'BeReal'

Através de um 'BeReal', Jack Grealish acabou por divulgar um pouco do que inicialmente pretendia com a publicação. Na fotografia publicada pelo internacional inglês do Manchester City naquela rede social, onde partilhava o momento em que recebia tratamento no pé direito, é possível ver os dois principais objetivos que os citizens têm para esta temporada, com dois cartazes afixados nas paredes das instalações do clube. Na imagem mais à esquerda, com direito a zoom, é possível ver o troféu da Liga dos Campeões, onde por cima está escrito: "Our goal (O nosso objetivo, em inglês)". O mesmo acontece com a imagem da direita, onde surge o troféu de campeão da Premier League.