Grosjean mostra cicatrizes na mão esquerda depois do arrepiante acidente que sofreu no Bahrein

Romain Grosjean mostrou nas redes sociais as cicatrizes que ficaram na sua mão esquerda, depois do, no GP Bahrein, de Fórmula 1. O piloto embateu contra os rails e viu o seu Haas explodir, mas conseguiu sair miraculosamente no meio do incêndio, escapando com algumas queimaduras. (Fotos Twitter e Instagram)