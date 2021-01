Depois de ter escapado miraculosamente com vida dode que foi vítima no GP Bahrein, no final de novembro, o piloto francês Romain Grosjean ficou com algumas queimaduras, nas mãos e nas costas, e teve de passar por uma cirurgia. Agora mostrou nas redes sociais como ficou a mão esquerda, a mais maltradada. "A minha aliança de casamento voltou", escreveu. (Fotos Instagram)