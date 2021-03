Grosjean mostra o estado em que ficou o seu capacete após o acidente do Bahrain

Romain Grosjean partilhou esta quinta-feira, durante uma conversa com os seguidores na plataforma Twitch, uma imagem do estado em que ficou o seu capacete na sequência do assustador acidente que sofreu no Grande Prémio do Bahrain na época passada.



"A viseira queimou, a tinta descascou um pouco, mas a estrutura do capacete permaneceu intacta, o que é um excelente trabalho de todos os envolvidos", disse o piloto, que este ano competirá nas IndyCar Series.