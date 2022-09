O guarda-redes checo caiu em cima de Ronaldo e o capitão da Seleção ficou a sangrar abundantemente. Vaclik saiu da baliza e acabou por colocar CR7 a escorrer sangue da face, necessitando de assistência prolongada a partir do minuto 13. Antes, ao minuto 9 Brabec havia pisado Ronaldo na área, deixando a meia do avançado luso furada, com queixas do número 7 nacional ao juiz da partida. [Imagens: Sport TV]