O futebol está em constante mudança e não apenas em termos táticos, técnicos ou nas leis do jogo. Os números utilizados pelos jogadores nas suas camisolas também mudaram, há muito que o alinhamento de '1 a 11' - com o '12 a 18' para os suplentes - passou de regra a exceção e... já se viu de tudo. [Imagens: Reuters, Getty Images, Lusa/EPA e Twitter]

Guarda-redes com o '7' e avançados com o '2': os números mais improváveis da história do futebol