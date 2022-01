Guarda-redes de Cabo Verde e Sadio Mané tiveram choque de cabeças e... reencontraram-se no hospital

Vozinha recebeu ordem de expulsão diante do Senegal depois de atingir violentamente Sadio Mané, aos 57 minutos. O choque de cabeça com cabeça entre o guarda-redes de Cabo Verde e o craque senegalês originou a expulsão do jogador dos tubarões azuis e deixou o país de expressão portuguesa reduzido a nove elementos. Depois do momento complicado, com a necessidade de assistência prolongada no relvado a ambos, Mané e Vozinha reencontraram-se num hospital dos Camarões e tiraram uma foto. "Senegal-Cabo Verde no campo e no hospital", revelou Mané através das redes sociais.