Decorria a segunda parte do FC Porto B-Benfica B quando Ricardo Silva, guarda-redes da formação portista, vê o cartão vermelho direto por suposta agressão a um jogador das águias. O lance deu origem a uma grande indignação no banco de suplentes dos azuis, uma vez que culminou em golo para as águias. A partida viria a terminar empatada 1-1. [Imagens: Frames Porto Canal]